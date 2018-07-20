Суд арештував майно компанії “Держзакупівлі.Онлайн” з системи ProZorro
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Прокуратура м.Києва викрила осіб, які заволоділи 50% частки компанії “Держзакупівлі. Онлайн”, що входить до системи публічних закупівель ProZorro. Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прокурорами четвертого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва у співпраці з оперативниками Київського місцевого управління ДВБ Нацполіції України викрито групу осіб, які незаконно заволоділи 50% частки компанії ТОВ „Держзакупівлі.ОНЛАЙН“, більш відомого як інтернет-ресурс, що входить до системи публічних закупівель ProZorro та відкритої системи комерційних закупівель RIALTO”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що учасники злочинної групи, очолюваної колишнім правоохоронцем, під погрозами насильства, небезпечного для життя та здоров’я, змусили одного із співвласників компанії укласти вдаваний договір на відчуження належної йому частки корпоративних прав.
Уподальшому, зловмисники створили ланцюг цивільно-правових відносин по переоформленню прав на підставних осіб.
Завдяки вдало спланованим гласним та негласним слідчим діям, отримано достатньо доказів для повідомлення організатору злочину підозри за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах).
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Під час обшуку його квартири вилучено велику кількість боєприпасів до бойової нарізної зброї, а також перероблений саморобним способом карабін. У зв’язку з чим фігуранту додатково оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 КК України (придбання та зберігання бойових припасів, переробка вогнепальної зброї).
Наразі підозрюваному оголошено про завершення слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінального провадження.
З метою перешкоджання незаконним діям, на майно ТОВ “Держзакупівлі.Онлайн” судом накладено арешт. Загрози роботі системи публічних закупівель ProZorro на цей час відсутні.
Поряд з цим, оголошено розшук співучасника злочину, який безпосередньо здійснював фізичний вплив на потерпілого та його залякування. За оперативною інформацією зазначена особа наразі переховується на території РФ.
Слідство стосовно інших учасників групи триває.
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