"Конверт" з 80-мільйонним оборотом накрили у Львові

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими Головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано “конвертаційний центр”, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у “тіньову” готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій. Про це повідомили у ГУ ДФС у Львівській області, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.

Податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та оптових продавців м’ясних виробів.

З використанням цієї схеми десятки реально-діючих підприємств переважно центральних регіонів України мінімізували свої податкові зобов’язання і отримували необліковану готівку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 180 млн гривень

Загальна сума оборотів конвертаційної схеми в період діяльності 2017-2018 років склала понад 80 млн грн.

За результатами комплексу оперативно-слідчих дій в межах кримінального провадження, в місцях проживання підставних осіб, задіяних у злочинній схемі та у офісних приміщеннях у м.Львові виявлено: печатки транзитно-конветраційних фірм, комп’ютерну техніку з програмами для подачі електронної звітності та реєстрації податкових накладних, флеш носії інформації, чорнові записи, кредитні картки.

Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії по встановленню кола осіб причетних до діяльності „конвертаційного центру”.

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