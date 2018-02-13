На Київщині ліквідовано конвертацій ний центр з обігом понад 180 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Київській області оперативники Державної фіскальної служби ліквідували конвертацій ний центр з обігом понад 180 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Київській області, передає УНН.
“Конвертаційний центр” у період з 2017 року і по теперішній час використовувався для надання послуг підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України, з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Загальний обіг “проконвертованих” коштів склав понад 180 млн грн", — йдеться у повідомленні.
За місцями розташування офісних приміщень, банківських установ, місцями реєстрації та фактичного проживання організаторів і учасників “конвертаційного центру” проведено 13 обшуків, за результатами яких вилучено 205 тис. дол., 100 554 пачки сигарет, орієнтовною вартістю понад 3 млн. гривень, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації тощо.
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Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії у відношенні учасників “конвертаційного центру” з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.