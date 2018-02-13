В Киевской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 180 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Киевской области оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 180 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДФС в Киевской области, передает УНН.
“Конвертационный центр” в период с 2017 года и по настоящее время использовался для предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики г.. Киева, Киевской и других областей Украины, по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Общий оборот “проконвертированных” средств составил более 180 млн грн", - говорится в сообщении.
По месту расположения офисных помещений, банковских учреждений, местами регистрации и фактического проживания организаторов и участников "конвертационного центра" проведено 13 обысков, по результатам которых изъято 205 тыс. долл., 100 554 пачки сигарет, ориентировочной стоимостью свыше 3 млн гривен, компьютерная техника и электронные носители информации и тому подобное.
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Проводятся следственные (розыскные) действия в отношении участников “конвертационного центра” с целью привлечения их к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.