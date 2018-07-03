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"Конверт" с 80-миллионным оборотом накрыли во Львове

"Конверт" с 80-миллионным оборотом накрыли во Львове

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Налоговой милицией Главного управления ГФС во Львовской области совместно с следователями Главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован "конвертационный центр", который предоставлял услуги минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в "теневую" наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за документальное оформление мнимых операций. Об этом сообщили в ГУ ГФС во Львовской области, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Налоговый кредит для целей этой незаконной схемы формировался за счет предприятий-импортеров и оптовых продавцов мясных изделий.

С использованием этой схемы десятки реально-действующих предприятий преимущественно центральных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства и получали неучтенную наличность.

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Общая сумма оборотов конвертационной схемы в период деятельности 2017-2018 годов составила более 80 млн грн.

По результатам комплекса оперативно-следственных действий в рамках уголовного производства, в местах проживания подставных лиц, задействованных в преступной схеме и в офисных помещениях в Львове выявлено: печати транзитно-конветрацийних фирм, компьютерную технику с программами для подачи электронной отчетности и регистрации налоговых накладных, флэш носители информации, черновые записи, кредитные карты.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия по установлению круга лиц, причастных к деятельности “конвертационного центра”.

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