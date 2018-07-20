Суд арестовал имущество компании "Держзакупівлі.Онлайн" из системы ProZorro

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Прокуратура Киева разоблачила лиц, которые завладели 50% доли компании “Держзакупівлі.Онлайн”, которая входит в систему публичных закупок ProZorro. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook, передает УНН.

“Прокурорами четвертого отдела процессуального руководства прокуратуры города Киева совместно с оперативниками Киевского местного управления ДВБ Нацполиции Украины разоблачена группа лиц, которые незаконно завладели 50% доли компании ООО ”Держзакупівлі.Онлайн“, более известного как интернет-ресурс, который входит в систему публичных закупок ProZorro и открытой системы коммерческих закупок RIALTO”, - говорится в сообщении.

Установлено, что участники преступной группы, возглавляемой бывшим милиционером, под угрозами насилия, опасного для жизни и здоровья, заставили одного из совладельцев компании заключить мнимый договор на отчуждение принадлежащей ему доли корпоративных прав.

В дальнейшем, злоумышленники создали сеть гражданско-правовых отношений по переоформлению прав на подставных лиц.

Благодаря удачно спланированным гласным и негласным следственным действиям, было получено достаточно доказательств для сообщения организатору преступления подозрения по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах).

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Во время обыска его квартиры было изъято большое количество боеприпасов к боевому нарезному оружию, а также переработанному самодельным способом карабину. В связи с чем фигуранту дополнительно было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 УК Украины (приобретение и хранение боеприпасов, переработка огнестрельного оружия).

Сейчас подозреваемому объявлено о завершении следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного производства.

С целью препятствования незаконных действий, на имущество ООО “Держзакупівлі.Онлайн” судом был наложен арест. Угрозы работе системы публичных закупок ProZorro в настоящее время отсутствуют.

Наряду с этим, объявлен розыск соучастника преступления, который непосредственно осуществлял физическое воздействие на потерпевшего и его запугивание. По оперативной информации указанное лицо пока скрывается на территории РФ.

Следствие в отношении других участников группы продолжается.

Ранее Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о причастности организатора конвертационных центров в Донецкой области к другому тяжкому преступлению.

Украинские Национальные Новости

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