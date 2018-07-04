Матіос: до вбивства у 2006 році полковника міліції Єрохіна причетний нардеп Шепелєв

“Сьогодні о 9:30 Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру громадянину Ш. (мова йде про колишнього депутата Олександра Шепелева, який перебуває під вартою — ред.)”, — сказав Матіос.

Він зазначив, що вказана особа не затримувалася, оскільки “є підозрюваною у низці інших кримінальних проваджень, за якими до нього вже застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”.

За його словами, у березні поточного року Головній військовій прокуратурі довелося опікуватися розслідуванням за фактом організації умисного убивства співробітника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України полковника Єрохіна, яке було вчинено ще 26 липня 2006 року.

Безпосередні виконавці вбивства були засуджені строком від 10 до 15 років. Але організатор і замовник цього вбивства на той час встановлений не був і кримінальне провадження було виділено в окрему справу...

Слідством встановлено, що мотивом організації і замовлення вбивства полковника міліції Єрохіна стала помста за професійні дії і бажання перешкодити подальше документування злочинних дій групи осіб. Єрохіним спільно з підлеглими був виявлений конвертаційний центр, який діяв на базі одного із банків міста Донецька, кінцевим беніфеціаром якого був народний депутат на той час. Діяльність центру була припинена і троє організаторів були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Подальша діяльність Єрохіна була спрямована на виявлення і ліквідацію інших конвертацій них центрів на території України, що абсолютно не влаштовувало народного депутата, який був організатором і замовником вбивства.

Для ліквідації Єрохіна було залучено 5 осіб, серед яких були чинні і колишні співробітники міліції. Вони за значну матеріальну винагороду погодилися на ліквідацію Єрохіна. Їм була видана вогнепальна зброя, виготовлена заводським способом з глушниками, коліматорними прицілами, транспорт. Взаємовідносини між учасниками групи були побудовані так, що вони не були знайомі між собою і лише деякі з них знали організатора замовлення.

“Крім того, встановлено, що народний депутат планував ще низку вбивств, пов’язаних з досягненням своїх корисливих інтересів. При цьому організатор вбивства Єрохіна замовив викрадення і усунення свого конкурента по банківському середовищу. З цію метою він надав два автомати Калашнікова, 13 пістолетів Макарова та понад 500 боєприпасів. Близько 2 місяців готувалося замовне вбивства, але через обставини вони не довели задумане до завершення”, — сказав А.Матіос.

Зазначимо, нардеп Олександр Шепелєв наразі перебуває під арештом.

Нагадаємо, екс-депутат від БЮТ Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів “Родовід Банку” на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють і в участі у скоєнні замаху на вбивство.

9 лютого 2018 року Служба безпеки України затримала О.Шепелєва.