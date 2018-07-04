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Матиос: к убийству в 2006 году полковника милиции Ерохина причастен нардеп Шепелев

Матиос: к убийству в 2006 году полковника милиции Ерохина причастен нардеп Шепелев

Киев  •  УНН

 • 15050 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. К убийству полковника полиции в 2006 году Романа Ерохина причастен бывший народный депутат Украины Александр Шепелев. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"Сегодня в 9:30 Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении гражданину Ш. (речь идет о бывшем депутате Александре Шепелеве, который находится под стражей - ред.)", - сказал Матиос.

Он отметил, что указанное лицо не задерживалась, поскольку "является подозреваемой в ряде других уголовных производств, по которым к нему уже применена мера пресечения в виде содержания под стражей".

По его словам, в марте текущего года Главной военной прокуратуре пришлось заниматься расследованием по факту организации умышленного убийства сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины полковника Ерохина, которое было совершено еще 26 июля 2006 года.

Непосредственные исполнители убийства были приговорены сроком от 10 до 15 лет. Но организатор и заказчик этого убийства в то время установлен не был, и уголовное производство было выделено в отдельное дело...

Следствием установлено, что мотивом организации и заказа убийства полковника милиции Ерохина стала месть за профессиональные действия и желания помешать дальнейшему документированию преступных действий группы лиц. Ерохиным совместно с подчиненными был обнаружен конвертационный центр, который действовал на базе одного из банков города Донецка, конечным бенифециаром которого был действующий в то время народный депутат. Деятельность центра была приостановлена ​​и трое организаторов были привлечены к уголовной ответственности.

Дальнейшая деятельность Ерохина была направлена ​​на выявление и ликвидацию других конвертационных центров на территории Украины, что совершенно не устраивало народного депутата, который был организатором и заказчиком убийства.

Для ликвидации Ерохина были привлечены 5 человек, среди которых были действующие и бывшие сотрудники милиции. Они за значительное материальное вознаграждение согласились на ликвидацию Ерохина. Им было выдано огнестрельное оружие, изготовленное заводским способом с глушителями, коллиматорные прицелы, транспорт. Взаимоотношения между участниками группы были построены так, что они не были знакомы между собой и только некоторые из них знали организатора заказа.

"Кроме того, установлено, что народный депутат планировал еще ряд убийств, связанных с достижением своих корыстных интересов. При этом организатор убийства Ерохина заказал похищение и устранения своего конкурента в банковском среде. С этой целью он предоставил два автомата Калашникова, 13 пистолетов Макарова и более 500 боеприпасов. Около 2 месяцев готовилось заказное убийства, но в силу обстоятельств они не довели задуманное до конца", - сказал А.Матиос.

Отметим, нардеп Александр Шепелев сейчас находится под арестом.

Напомним, экс-депутат от БЮТ Александр Шепелев в ночь на 6 июля 2014 года бежал вместе с конвоиром из больницы скорой помощи, где находился на лечении после экстрадиции и содержался под стражей. Дело против экс-нардепа было возбуждено в 2012 году.

Шепелева обвиняли в причастности к хищению средств "Родовид Банка" на сумму более 220 млн грн, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации хищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315 300 000 грн в марте-мае 2009 года. Кроме того, его подозревают и в участии в покушении на убийство.

9 февраля 2018 года Служба безопасности Украины задержала А.Шепелева.

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