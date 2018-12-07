Счетная палата обнаружила признаки криминала в работе системы ProZorro

“Аудитом подтверждены расходы государственного предприятия ”ПРОЗОРРО“ с несоблюдением требований законодательства — 32,0 млн грн, непроизводительные расходы — 9,3 млн грн, получение предприятием доходов с нарушением законодательства — 165,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Счетной палате отмечают, что за 2,5 года ГП “ПРОЗОРРО” из убыточного стало прибыльным. Несмотря на ежегодный рост объема доходов, прибыль предприятия уменьшается, а затраты на оплату труда увеличиваются.

“Уполномоченный орган управления имуществом — Министерство экономического развития и торговли Украины — не обеспечило надлежащего управления ГП ”ПРОЗОРРО“. Действенной системы внутреннего контроля не было создано. Внутренний аудит ГП „ПРОЗОРРО“ Минэкономразвития вообще не проводился”, - подчеркнули в Счетной палате.

Экономия не подтвердилась

Аудитом установлено, что в электронной системе закупок (ЭСЗ) невозможно определить объем бюджетных средств, которые используются при осуществлении публичных закупок с помощью информационно-телекоммуникационной системы (ИТС) Prozorro, а также их экономию для государственного бюджета. Итак, размещенная в официальных источниках информация об экономии ЭСЗ государственному бюджету миллиардов гривен не подтвердилась в ходе аудита.

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ИТС Prozorro, которая является входит в ЭСЗ, как и сама ЭСЗ, функционируют с нарушениями законодательства.

Так, Правительством в 2016 году, в нарушение требований Закона Украины “О публичных закупках”, было принято постановление № 166 “О порядке функционирования электронной системы закупок и проведения авторизации электронных площадок”, на основании которого был выдан приказ Минэкономразвития об определении веб-порталом Уполномоченного органа по закупкам ИТС Prozorro и передачи соответствующих функций ГП “ПРОЗОРРО”.

Это привело к потерям поступлений в госбюджет, поскольку плата, взимаемая администратором с оператора авторизованного электронной площадки, зачисляется в доходы предприятия, а не в госбюджет.

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Незаконные решения

В июле 2016 года в указанный выше порядок внесены изменения, которые не соответствуют требованиям Закона Украины “О публичных закупках”, — введено понятие “предыдущая авторизация”.

Это создало условия, при которых должностные лица Минэкономразвития приняли незаконные управленческие решения о предварительной авторизации электронных площадок, допустив их к функционированию в составе ЭСЗ без создания комплексной системы защиты информации (КСЗИ). В то же время КСЗИ с подтвержденным соответствием до сих пор нет и у самой ИТС Prozorro.

Кроме того, к администрированию ИТС Prozorro привлекались и привлекаются на платной основе сторонние организации, которые имеют доступ к электронной системы закупок, что создает угрозу информационной безопасности государства.

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Завышение оклада

Установлены и нарушения законодательства в части определения Минэкономразвития в контракте с генеральным директором ГП “ПРОЗОРРО” повышенного оклада. В общем, по расчетам аудиторов, в результате служебной халатности должностных лиц Минэкономразвития расходы предприятия с нарушением требований законодательства на оплату труда руководителя составляли 920,68 тыс. грн, чем нанесен ущерб предприятию на указанную сумму.

Указанное может иметь признаки уголовного преступления. По результатам аудита Счетная палата подготовила ряд рекомендаций Кабмина, в частности о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших неэффективное управление и распоряжение государственным имуществом, приведение Минэкономпразвития в соответствие с требованиями действующего законодательства порядка функционирования и эксплуатации ИТС Prozorro и передачи ее с баланса ГП "ПРОЗОРРО “на баланс Министерства.

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Признаки уголовного преступления

Отчет о результатах аудита будет отправлен Президенту Украины, комитетам Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, по вопросам информатизации и связи, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Кабинету Министров Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины.

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О допущенных нарушениях законодательства будут проинформированы ГПУ и НАБУ по направлению соответствующих материалов. Отчет и решение Счетной палаты о результатах аудита будут размещены на официальном сайте учреждения.

Напомним, в отношении ГП “Прозорро” ведется ряд проверок. Так, 17 сентября СБУ поручила провести внеплановую проверку ГП “Прозорро” .

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В июле текущего года правоохранители разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели 50% доли компании ООО “Держзакупивли.ОНЛАЙН”, более известного как интернет-ресурс, входит в систему публичных закупок ProZorro и открытой системы коммерческих закупок RIALTO. В результате суд наложил арест на имущество “дочки” ГП “ПРОЗОРРО”.

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