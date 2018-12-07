Счетная палата обнаружила признаки криминала в работе системы ProZorro

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 5828 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 19202 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 20673 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 16399 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 48383 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 97077 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 146143 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 134503 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71589 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188985 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
4м/с
46%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 17410 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 21876 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 19978 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 24343 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 9418 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 10608 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 19202 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 20673 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 146143 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 134503 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 2282 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 14436 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 16536 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18866 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21739 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Счетная палата обнаружила признаки криминала в работе системы ProZorro

Киев • УНН

 • 19617 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Счетная палата установила целый ряд факторов, которые свидетельствуют о неэффективном использовании государственного имущества государственным предприятием “ПРОЗОРРО”, что имеет негативные последствия для бюджета в размере 206,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины, передает УНН.

Счетная палата обнаружила признаки криминала в работе системы ProZorro

“Аудитом подтверждены расходы государственного предприятия ”ПРОЗОРРО“ с несоблюдением требований законодательства — 32,0 млн грн, непроизводительные расходы — 9,3 млн грн, получение предприятием доходов с нарушением законодательства — 165,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счетная палата заявила об угрозе нацбезопасности после аудита системы Prozorro

Кроме того, в Счетной палате отмечают, что за 2,5 года ГП “ПРОЗОРРО” из убыточного стало прибыльным. Несмотря на ежегодный рост объема доходов, прибыль предприятия уменьшается, а затраты на оплату труда увеличиваются.

“Уполномоченный орган управления имуществом — Министерство экономического развития и торговли Украины — не обеспечило надлежащего управления ГП ”ПРОЗОРРО“. Действенной системы внутреннего контроля не было создано. Внутренний аудит ГП „ПРОЗОРРО“ Минэкономразвития вообще не проводился”, - подчеркнули в Счетной палате.

Экономия не подтвердилась

Аудитом установлено, что в электронной системе закупок (ЭСЗ) невозможно определить объем бюджетных средств, которые используются при осуществлении публичных закупок с помощью информационно-телекоммуникационной системы (ИТС) Prozorro, а также их экономию для государственного бюджета. Итак, размещенная в официальных источниках информация об экономии ЭСЗ государственному бюджету миллиардов гривен не подтвердилась в ходе аудита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счетная палата выявила отсутствие контроля за достоверностью данных, которыми оперирует ГП “Прозорро”

ИТС Prozorro, которая является входит в ЭСЗ, как и сама ЭСЗ, функционируют с нарушениями законодательства.

Так, Правительством в 2016 году, в нарушение требований Закона Украины “О публичных закупках”, было принято постановление № 166 “О порядке функционирования электронной системы закупок и проведения авторизации электронных площадок”, на основании которого был выдан приказ Минэкономразвития об определении веб-порталом Уполномоченного органа по закупкам ИТС Prozorro и передачи соответствующих функций ГП “ПРОЗОРРО”.

Это привело к потерям поступлений в госбюджет, поскольку плата, взимаемая администратором с оператора авторизованного электронной площадки, зачисляется в доходы предприятия, а не в госбюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В системе “ProZorro” обнаружили возможность доступа к закрытой информации

Незаконные решения

В июле 2016 года в указанный выше порядок внесены изменения, которые не соответствуют требованиям Закона Украины “О публичных закупках”, — введено понятие “предыдущая авторизация”.

Это создало условия, при которых должностные лица Минэкономразвития приняли незаконные управленческие решения о предварительной авторизации электронных площадок, допустив их к функционированию в составе ЭСЗ без создания комплексной системы защиты информации (КСЗИ). В то же время КСЗИ с подтвержденным соответствием до сих пор нет и у самой ИТС Prozorro.

Кроме того, к администрированию ИТС Prozorro привлекались и привлекаются на платной основе сторонние организации, которые имеют доступ к электронной системы закупок, что создает угрозу информационной безопасности государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовали электронные торги разрешениями на пользование недрами

Завышение оклада

Установлены и нарушения законодательства в части определения Минэкономразвития в контракте с генеральным директором ГП “ПРОЗОРРО” повышенного оклада. В общем, по расчетам аудиторов, в результате служебной халатности должностных лиц Минэкономразвития расходы предприятия с нарушением требований законодательства на оплату труда руководителя составляли 920,68 тыс. грн, чем нанесен ущерб предприятию на указанную сумму.

Указанное может иметь признаки уголовного преступления. По результатам аудита Счетная палата подготовила ряд рекомендаций Кабмина, в частности о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших неэффективное управление и распоряжение государственным имуществом, приведение Минэкономпразвития в соответствие с требованиями действующего законодательства порядка функционирования и эксплуатации ИТС Prozorro и передачи ее с баланса ГП "ПРОЗОРРО “на баланс Министерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны собирается закупать квартиры для военнослужащих через “ProZorro”

Признаки уголовного преступления

Отчет о результатах аудита будет отправлен Президенту Украины, комитетам Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, по вопросам информатизации и связи, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Совету национальной безопасности и обороны Украины, Кабинету Министров Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проблемы с системой Prozorro пообещали решить до конца года

О допущенных нарушениях законодательства будут проинформированы ГПУ и НАБУ по направлению соответствующих материалов. Отчет и решение Счетной палаты о результатах аудита будут размещены на официальном сайте учреждения.

Напомним, в отношении ГП “Прозорро” ведется ряд проверок. Так, 17 сентября СБУ поручила провести внеплановую проверку ГП “Прозорро” .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело о присвоении “Держзакупивли.Онлайн”: подозреваемые не явились по вызову следователя

В июле текущего года правоохранители разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели 50% доли компании ООО “Держзакупивли.ОНЛАЙН”, более известного как интернет-ресурс, входит в систему публичных закупок ProZorro и открытой системы коммерческих закупок RIALTO. В результате суд наложил арест на имущество “дочки” ГП “ПРОЗОРРО”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Счетная палата выявила в Минобороны нарушения

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.71
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54