Стартували електронні торги дозволами на користування надрами

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) опублікувала в системі ProZorro.Продажі перші 10 лотів щодо нафтогазових ділянок, які згодом будуть виставлені на прозорих аукціонах. Про це повідомив т. в.о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.