Стартували електронні торги дозволами на користування надрами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) опублікувала в системі ProZorro.Продажі перші 10 лотів щодо нафтогазових ділянок, які згодом будуть виставлені на прозорих аукціонах. Про це повідомив т. в.о. голови Держгеонадр Олег Кирилюк, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
“ProZorro.Продажі вже успішно продає активи банків, державних компаній, комунальних підприємств. І (система) повністю готова до того, щоб продавати дозволи на користування надрами”, — заявив Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ завершило слідство у справі про мільйонні збитки “Надрам України”
Згідно з умовами пілотного проекту, експозиція лотів складає 90 днів, що дозволить потенційним покупцям ретельно підготуватись до аукціонів. Обмежень щодо учасників аукціонів немає, але це мають бути юридичні особи з українською реєстрацією. А для того, щоб запобігти появі так званих “сплячих” ліцензій, переможець торгів матиме зобов’язання щодо виконання обов’язкового мінімального переліку робіт, у противному випадку покупець буде позбавлений ліцензії.
З 4 грудня у рамках пілотного проекту в системі були виставлені на продаж перші дозволи. Надалі планується виставляти 5-10 дозволів щомісяця.
“Ми запрошуємо усіх зацікавлених покупців не зволікати і реєструватись на майданчиках, вивчати лоти і готуватися до перших електронних аукціонів”, — зазначив в.о. директора ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” Олексій Соболев.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада дала добро на відновлення діяльності “Чорноморнафтогазу”
Нагадаємо, 23 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив Постанову “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів”.
Згідно з документом, проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюються виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого у вищезазначеній постанові.
На виконання постанови, 27 листопада Держгеонадра підписала угоду з ДП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” про старт пілотного проекту щодо проведення відкритих електронних аукціонів з продажу дозволів на користування надрами. Пілотний проект триватиме до 1 вересня, і за його результатами Держгеонадра сформулюють пропозиції щодо обов’язкового використання електронних аукціонів.
Раніше УНН повідомляв, що “Укрнафта” зупинить 13 нафтових та газових родовищ.