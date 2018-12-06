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Стартовали электронные торги разрешениями на пользование недрами

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) опубликовала в системе ProZorro.Продажи первые 10 лотов по нефтегазовым участкам, которые впоследствии будут выставлены на прозрачных аукционах. Об этом сообщил в. и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

Стартовали электронные торги разрешениями на пользование недрами

“ProZorro.Продажи уже успешно продает активы банков, государственных компаний, коммунальных предприятий. И (система) полностью готова к тому, чтобы продавать разрешения на пользование недрами”, - заявил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

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По условиям пилотного проекта, экспозиция лотов составляет 90 дней, что позволит потенциальным покупателям тщательно подготовиться к аукционам. Ограничений в отношении участников аукционов нет, но это должны быть юридические лица с украинской регистрацией. А для того, чтобы предотвратить появление так называемых “спящих” лицензий, победитель торгов должен иметь обязательства по выполнению обязательного минимального перечня работ, в противном случае покупатель будет лишен лицензии.

С 4 декабря в рамках пилотного проекта в системе были выставлены на продажу первые разрешения. В дальнейшем планируется выставлять 5-10 разрешений ежемесячно.

“Мы приглашаем всех заинтересованных покупателей не медлить и регистрироваться на площадках, изучать лоты и готовиться к первым электронным аукционам”, — отметил и.о. директора ГП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ” Алексей Соболев.

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Напомним, 23 октября Кабинет Министров Украины утвердил Постановление “О реализации экспериментального проекта по внедрению проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов”.

Согласно документу, проведение аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами осуществляются исключительно в соответствии с Временным порядком, утвержденным в вышеупомянутом постановлении.

Во исполнение постановления, 27 ноября Госгеонедра подписала соглашение с ГП “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ” о старте пилотного проекта по проведению открытых электронных аукционов по продаже разрешений на пользование недрами. Пилотный проект продлится до 1 сентября, и по его результатам Госгеонедра сформулируют предложения об обязательном использовании электронных аукционов.

Ранее УНН сообщал, что “Укрнафта” остановит 13 нефтяных и газовых месторождений.

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