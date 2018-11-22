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Рада дала добро на відновлення діяльності "Чорноморнафтогазу"

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8338 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", яким, зокрема, пропонується передбачити тимчасове зняття арештів з майна Товариства для його функціонування. Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблений з метою створення умов для відновлення виробничої діяльності ДАТ "Чорноморнафтогаз", її оптимізації та забезпечення енергетичної безпеки України.

Зокрема, законопроектом пропонується встановити, що на період тимчасової окупації України ДАТ "Чорноморнафтогаз" відкриває поточний рахунок із спеціальним режимом використання для:

  • проведення розрахунків по забезпеченню виробничої, інвестиційної діяльності, діяльності по захисту майнових прав та законних інтересів в судах (арбітражах);
  • погашення заборгованості за договорами, укладеними до початку тимчасової окупації території України, яка підтверджена судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, а також заборгованості перед бюджетом.

Зазначається, що такий рахунок відкриватиметься в уповноваженому банку, визначеному Кабінетом міністрів України за пропозицією НАК "Нафтогаз України". Окрім того, законопроектом пропонується передбачити тимчасове зняття арештів з майна Товариства.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила порушувати справу про банкрутство “Чорноморнафтогазу” до 1 січня 2019 року.

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