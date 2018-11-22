Рада дала добро на возобновление деятельности "Черноморнефтегаза"

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада приняла в целом закон №8338 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно восстановления деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", которым, в частности, предлагается предусмотреть временное снятие арестов с имущества Общества для его функционирования. Соответствующее решение поддержали 236 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью создания условий для восстановления производственной деятельности ГАО "Черноморнефтегаз", ее оптимизации и обеспечения энергетической безопасности Украины.

В частности, законопроектом предлагается установить, что на период временной оккупации Украины ГАО "Черноморнефтегаз" открывает текущий счет со специальным режимом использования для:

  • проведения расчетов по обеспечению производственной, инвестиционной деятельности, деятельности по защите имущественных прав и законных интересов в судах (арбитражах);
  • погашения задолженности по договорам, заключенным до начала временной оккупации территории Украины, которая подтверждена судебным решением, вступившим в законную силу, и постановлением об открытии исполнительного производства, а также задолженности перед бюджетом.

Отмечается, что такой счет будет открываться в уполномоченном банке, определенном Кабинетом министров Украины по предложению НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть временное снятие арестов с имущества Общества.

Напомним, Верховная Рада запретила возбуждать дело о банкротстве "Черноморнефтегаза" до 1 января 2019 года.

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