"Укрнафта" зупинить 13 нафтових та газових родовищ

“Ситуація з затоваренням нафтою в Надвірній критична. Цистерн від „Укрзалізниці“ для вивозу нафти немає, і з 2 серпня „Укрнафта“ буде змушена зупинити 13 продуктивних нафтових та нафтоконденсатних родовищ. Це мінус 330 тонн нафти та 220 тис. куб. м газу на добу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року обсяги видобування газу “Укргазвидобування” та “Чорноморнафтогазом” зменшились на 5% у порівнянні з IV кварталом 2017 року, а інші компанії зменшили видобуток на 3%.