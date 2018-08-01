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"Укрнафта" зупинить 13 нафтових та газових родовищ

"Укрнафта" зупинить 13 нафтових та газових родовищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. “Укрнафта” зупинить 13 нафтових та нафтогазових родовищ, через відсутність цистерн для вивозу нафти з родовищ у Надвірній, передає УНН з посиланням на повідомлення “Укрнафти”.

“Ситуація з затоваренням нафтою в Надвірній критична. Цистерн від „Укрзалізниці“ для вивозу нафти немає, і з 2 серпня „Укрнафта“ буде змушена зупинити 13 продуктивних нафтових та нафтоконденсатних родовищ. Це мінус 330 тонн нафти та 220 тис. куб. м газу на добу”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року обсяги видобування газу “Укргазвидобування” та “Чорноморнафтогазом” зменшились на 5% у порівнянні з IV кварталом 2017 року, а інші компанії зменшили видобуток на 3%.

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