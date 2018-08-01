"Укрнафта" остановит 13 нефтяных и газовых месторождений

“Ситуация с затовариванием нефтью в Надворной критическая. Цистерн от „Укрзализныци“ для вывоза нефти нет, и со 2 августа „Укрнафта“ будет вынуждена остановить 13 продуктивных нефтяных и нефтеконденсатных месторождений. Это минус 330 тонн нефти и 220 тыс. куб. м газа в сутки”, — говорится в сообщении.

Напомним, в I квартале 2018 года объемы добычи газа “Укргаздобычей” и “Черноморнефтегазом” уменьшились на 5% по сравнению с IV кварталом 2017 года, а другие компании снизили добычу на 3%.