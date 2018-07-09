У І кварталі Україна зменшила обсяги видобування газу

“Сумарний видобуток природного газу ПАТ “Укргазвидобування” та ПАТ “ДАТ „Чорноморнафтогаз“ у І кварталі 2018 року після зростання обсягів видобутку протягом 2017 року зменшився приблизно на 177 млн куб. м (5 %) у порівнянні з IV кварталом 2017 року та повернувся до рівня І кварталу попереднього року і склав 3,41 млрд куб. м”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначається, що сумарні обсяги видобутку природного газу іншими видобувниками зменшувались протягом І — ІІІ кварталів 2017 року та після стабілізації у ІV кварталі 2017 року на рівні 1,2 млрд куб. м, у І кварталі поточного року продовжили падіння та склали 1,16 млрд куб. м, що приблизно на 34 млн куб. м (3 %) менше ніж у IV кварталі 2017 року та приблизно на 77 млн куб. м (6 %) менше ніж у І кварталі попереднього року.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року обсяг споживання природного газу побутовими споживачами збільшився на 56 % у порівнянні з ІV кварталом 2017 року та на 3 % у порівнянні з І кварталом 2017 року.