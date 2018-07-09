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У І кварталі населення збільшило споживання газу на 56%

У І кварталі населення збільшило споживання газу на 56%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У І кварталі 2018 року обсяг споживання природного газу побутовими споживачами збільшився на 56 % у порівнянні з ІV кварталом 2017 року та на 3 % у порівнянні з І кварталом 2017 року, передає УНН з посиланням на дані НКРЕКП.

“У І кварталі 2018 року обсяг валового споживання природного газу склав близько 13,57 млрд куб. м, що на 35 % більше у порівнянні з ІV кварталом 2017 року та на 7 % у порівнянні з І кварталом 2017 року. Обсяг споживання побутових споживачів збільшився на 56% у порівнянні з ІV кварталом 2017 року та на 3 % у порівнянні з І кварталом 2017 року та становив 5,7 млрд куб. м”, — повідомили у НКРЕКП.

Таке суттєве зростання обсягів споживання регулятор пояснив зниженням середньодобової температури повітря у той період та, відповідно, зростанням попиту як побутових, так і непобутових споживачів на газ для обігріву.

“Значні обсяги споживання природного газу у І кварталі 2018 року були покриті за рахунок імпорту, газу власного видобутку, а також газу, піднятого із газосховищ”, — додали у Комісії.

Нагадаємо, науково-дослідне судно “ISKATEL” розпочне пошук нафти і газу на північно-західному шельфі Чорного моря.

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