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Україна розпочинає пошук нафти і газу на шельфі Чорного моря

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Науково-дослідне судно “ISKATEL” розпочне пошук нафти і газу на північно-західному шельфі Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби геології на надр України, передає УНН.

“Сьогодні, 6 липня 2018 року, в Одесі відбудеться відхід в рейс єдиного в Україні науково-дослідного судна „ISKATEL“, яке здійснюватиме роботи з пошуку нафти і газу на Північно-західному шельфі Чорного моря”, — повідомили у прес-службі.

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За інформацією прес-служби, експедиція “ISKATEL”, що належить Причорноморському державному регіональному геологічному підприємству, триватиме 15 днів.

У відомстві додали, що сейсморозвідувальні і геохімічні роботи будуть здійснюватись в межах Кілійсько-Зміїного уступу і Криловського прогину. Район робіт — Північно-західний шельф Чорного моря.

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