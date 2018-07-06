Украина начинает поиск нефти и газа на шельфе Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Научно-исследовательское судно "ISKATEL" начнет поиск нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы геологии на недр Украины, передает УНН.
"Сегодня, 6 июля 2018 года, в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "ISKATEL", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря", - сообщили в пресс-службе.
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По информации пресс-службы, экспедиция "ISKATEL", принадлежащий Причерноморскому Государственному региональному геологическому предприятию, продлится 15 дней.
В ведомстве добавили, что сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба. Район работ - Северо-западный шельф Черного моря.