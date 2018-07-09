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В I квартале население увеличило потребление газа на 56%

В I квартале население увеличило потребление газа на 56%

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В I квартале 2018 года объем потребления природного газа бытовыми потребителями увеличился на 56% по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 3% по сравнению с I кварталом 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные НКРЭКУ.

“В I квартале 2018 года объем валового потребления природного газа составил около 13,57 млрд куб. м, что на 35% больше по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 7% по сравнению с I кварталом 2017 года. Объем потребления бытовых потребителей увеличился на 56% по сравнению с IV кварталом 2017 года и на 3% по сравнению с I кварталом 2017 года и составил 5,7 млрд куб. м”, — сообщили в НКРЭКУ.

Такой существенный рост объемов потребления регулятор объяснил снижением среднесуточной температуры воздуха в тот период и, соответственно, ростом спроса как бытовых, так и небытовых потребителей на газ для обогрева.

“Значительные объемы потребления природного газа в I квартале 2018 года были покрыты за счет импорта, газа собственной добычи, а также газа, поднятого с газохранилищ”, — добавили в Комиссии.

Напомним, научно-исследовательское судно “ISKATEL” начнет поиск нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря.

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