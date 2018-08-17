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Рахункова палата заявила про загрозу нацбезпеці після аудиту системи Prozorro

Київ • УНН

 • 25439 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Рахункова палата оприлюднила результати аудиту публічних закупівель за 2017 рік, передає УНН із посиланням на текст документу.

Рахункова палата заявила про загрозу нацбезпеці після аудиту системи Prozorro

Уважно вивчивши документ та висновки аудиторів Рахункової палати, можна констатувати, що система Prozorro функціонує з порушенням національного законодавства. Фактично, створено нову сучасну схему заробляння не малих коштів для закритого кола осіб. Все це відбувається поза контролем держави. ProZorro не є такою вигідною для бюджету, як це планувалось при її впровадженні. При цьому корупційні схеми у сфері публічних закупівель нікуди не поділися, просто вони стали більш вишуканими та технологічними.

Непродуктивна

"У 2017 році система закупівель була непродуктивною та не досягла результативності", - пишуть аудитори.

Такий висновок підкріплений тим, що минулого року майже 74% всіх замовників, на яких поширювалася дія Закону України "Про публічні закупівлі", не застосовували процедури публічних закупівель.

Не прозора

Українцям не доступна інформація про обсяг використаних державних коштів за процедурами публічних закупівель. Ані МЕРТ, ані Держстатистики такий облік не ведуть, заявили в Рахунковій палаті.

"Отже, обсяг використаних коштів та кількість укладених договорів замовниками за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, державних підприємств тощо визначити в кількісних та вартісних показниках офіційно неможливо", - пишуть аудитори.

Не забезпечує здійснення збору відповідної інформації і сама система Prozorro.

"Відсутні як норма у Законі України "Про публічні закупівлі" щодо визначення джерел коштів, зокрема бюджетних, які використовуються замовниками за процедурами публічних закупівель, так і необхідний модуль в електронній системі", - йдеться у документі.

Тому, у Рахунковій палаті вважають за необхідне наділити відповідний центральний орган виконавчої влади повноваженнями збирати офіційну інформацію про публічні закупівлі.

Недостовірна

"Інформацію, яка надається з ІТС "Prozorro", не можна вважати достовірною, оскільки відсутній контроль за її збором та формуванням державними інституціями", - пишуть аудитори.

При цьому, інформаційно-аналітичні ресурси bi.prozorro.org і bipro.prozorro.org перебувають у власності ГО "Transparency International Ukraine". Контроль ГО достовірності аналітичної інформації, доступної у ProZorro – під питанням. Даних щодо здійснення останніми такого контролю у Рахункової палати немає.

"У зв’язку з цим застосовувати далі ІТС "Prozorro" для аналізу та оцінки ефективності та економності сфери публічних закупівель неможливо", - пишуть аудитори.

Загроза національної безпеки України

У ProZorro досі не створено комплексну систему захисту інформації, оскільки система функціонує на платформі Amazon Web Services (AWS). Комерційна компанія розташована поза межами України (США) і є платформою хмарних сервісів, що надає обчислювальні потужності, доступ до сховищ, баз даних, послуги доставки контенту та інше.

Неспроможність ДП "Прозоро" здійснити побудову КСЗІ на ITC "ProZorro" та відсутність прямих договорів на обслуговування створює ризик виникнення загрози національній безпеці України.

Будь які надзвичайні події або призупинення роботи ІТС "ProZorro" на тривалий час може призвести до зупинення публічних закупівель в країні.

"Особливо критичні наслідки це може мати у кінці бюджетного року, що також є ризиком для забезпечення економічної безпеки держави", - пишуть аудитори.

ProZorro створювалася для того, аби забезпечити прозоре та ефективне витрачання державних коштів та запобігти корупції завдяки громадському контролю та збільшенню кількості постачальників. На практиці вийшло інакше. Систему потрібно вдосконалювати. На це потрібен час, клопітка робота над чинним законодавством, щоб визнана у світі українська система публічних закупівель стала для нашої країни ефективною, продуктивною, прозорою, достовірною і економічно вигідною.

Як свідчить План роботи Рахункової палати на 2018 рік на 27 листопада заплановано розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "ПРОЗОРРО", що має фінансові наслідки для державного бюджету. Напевно тоді аудитори Рахункової палати дадуть остаточні висновки щодо реальної вигоди для бюджету від впровадження електронної системи публічних закупівель.

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