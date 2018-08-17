Счетная палата заявила об угрозе нацбезопасности после аудита системы Prozorro

Внимательно изучив документ и выводы аудиторов Счетной палаты, можно констатировать, что система Prozorro функционирует с нарушением национального законодательства. Фактически, создана новая современная схема зарабатывания не малых средств для закрытого круга лиц. Все это происходит вне контроля государства. ProZorro не является столь выгодной для бюджета, как это планировалось при ее внедрении. При этом коррупционные схемы в сфере публичных закупок никуда не делись, просто они стали более изысканными и технологичными.



Непродуктивная



"В 2017 году система закупок была непродуктивной и не достигла результативности", - пишут аудиторы.



Такой вывод подкреплен тем, что в прошлом году почти 74% всех заказчиков, на которых распространялось действие Закона Украины "О публичных закупках", не применяли процедуры публичных закупок.



Не прозрачная



Украинцам недоступна информация об объеме использованных государственных средств по процедурам публичных закупок. Ни МЭРТ, ни Госстатистики такой учет не ведут, заявили в Счетной палате.



"Следовательно, объем использованных средств и количество заключенных договоров заказчиками за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, государственных предприятий и т.д. определить в количественных и показателях стоимости официально невозможно", - пишут аудиторы.



Не обеспечивает осуществления сбора соответствующей информации и сама система Prozorro.



"Отсутствуют как норма в Законе Украины "О публичных закупках" по определению источников средств, в частности бюджетных, используемых заказчиками по процедурам публичных закупок, так и необходимый модуль в электронной системе", - говорится в документе.



Поэтому, в Счетной палате считают необходимым наделить соответствующий центральный орган исполнительной власти полномочиями собирать официальную информацию о публичных закупках.



Недостоверная



"Информацию, которая предоставляется с ИТС "Prozorro", нельзя считать достоверной, поскольку отсутствует контроль за ее сбором и формированием государственными институтами", - пишут аудиторы.



При этом, информационно-аналитические ресурсы bi.prozorro.org и bipro.prozorro.org находятся в собственности ОО "Transparency International Ukraine". Контроль ОО достоверности аналитической информации, доступной в ProZorro - под вопросом. Данных по осуществлению последними такого контроля у Счетной палаты нет.



"В связи с этим применять дальше ИТС "Prozorro" для анализа и оценки эффективности и экономности сферы публичных закупок невозможно", - пишут аудиторы.



Угроза национальной безопасности Украины



В ProZorro до сих пор не создана комплексная система защиты информации, поскольку система функционирует на платформе Amazon Web Services (AWS). Коммерческая компания расположена за пределами Украины (США) и является платформой облачных сервисов, которая предоставляет вычислительные мощности, доступ к хранилищам, базам данных, услуги доставки контента и прочее.



Несостоятельность ГП "Прозоро" осуществить построение КСЗИ на ИTC "ProZorro" и отсутствие прямых договоров на обслуживание создает риск возникновения угрозы национальной безопасности Украины.



Любые чрезвычайные события или приостановление работы ИТС "ProZorro" на длительное время может привести к остановке публичных закупок в стране.



"Особенно критичные последствия это может иметь в конце бюджетного года, что также является риском для обеспечения экономической безопасности государства", - пишут аудиторы.



ProZorro создавалась для того, чтобы обеспечить прозрачное и эффективное расходование государственных средств и предотвратить коррупцию благодаря общественному контролю и увеличению количества поставщиков. На практике получилось иначе. Систему нужно совершенствовать. На это нужно время, кропотливая работа над законодательством, чтобы признаная в мире украинская система публичных закупок стала для нашей страны эффективной, продуктивной, прозрачной, достоверной и экономически выгодной.



Как свидетельствует План работы Счетной палаты на 2018 год на 27 ноября запланировано рассмотрение отчета о результатах аудита эффективности использования и распоряжения имуществом государственного предприятия "ПРОЗОРРО", который имеет финансовые последствия для государственного бюджета. Наверное тогда аудиторы Счетной палаты дадут окончательные выводы относительно реальной выгоды для бюджета от внедрения электронной системы публичных закупок.