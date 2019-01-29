За последние 5 лет в Украине осудили 2637 коррупционеров

"Судебные приговоры получили 2637 коррупционеров, а в государственную казну возвращено 3,9 млрд долларов", - отметил глава ГПУ.

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Луценко также добавил, что "о борьбе с коррупцией можно долго говорить".

Напомним, ежегодно мировая экономика теряет 2,6 трлн долларов из-за высокого уровня коррупции в странах.