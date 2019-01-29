За последние 5 лет в Украине осудили 2637 коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. За последние 5 лет в Украине осудили 2637 коррупционеров, а в государственный бюджет возвращено 3,9 млрд долларов, присвоенных нечистыми на руку чиновниками. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент УНН.
"Судебные приговоры получили 2637 коррупционеров, а в государственную казну возвращено 3,9 млрд долларов", - отметил глава ГПУ.
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Луценко также добавил, что "о борьбе с коррупцией можно долго говорить".
Напомним, ежегодно мировая экономика теряет 2,6 трлн долларов из-за высокого уровня коррупции в странах.