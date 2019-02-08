В Кропивницком обокрали квартиру прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Кропивницком неизвестные обокрали квартиру прокурора местной прокуратуры. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Воры подобрали ключ к первым входным дверям, а вторые попросту выбили и проникли в квартиру пока хозяев не было дома.
Злоумышленники забрали несколько наручных часов, ювелирные украшения, ноутбук и мобильные телефоны. Общая сумма убытков устанавливается.
Начато расследование по ст. 185 Криминального кодекса Украины (кража).
Как сообщал УНН, в Краматорске Донецкой области неизвестные также обворовали квартиру прокурора местной прокуратуры.