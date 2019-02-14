В Ивано-Франковске преступники обокрали квартиру прокурора

Неизвестные подобрали ключи к замкам входной двери и проникли в квартиру пока хозяина не было дома. Злоумышленникам удалось завладеть средствами на общую сумму около тысячи долларов и ювелирными изделиями. Общая сумма ущерба устанавливается.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 УК Украины - кража.



Напомним, в Кропивницком обокрали к вартиру прокурора.



Как сообщал УНН, в Краматорске Донецкой области неизвестные также обокрали квартиру прокурора местной прокуратуры.