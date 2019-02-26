Погибший от взрыва в Одессе мужчина оказался известным бывшим АТОвцем и активистом

"Личность мужчины, тело которого обнаружили вчера утром в районе селекционного института установлена, им оказался известный в Одессе бывший атовець и активист. Как выяснилось, мужчина хранил у себя дома целый арсенал опасных игрушек, среди которых ручные гранаты различных типов, пылы и боеприпасы к огнестрельному оружию", - написал Форостяк.

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По предварительным данным взорвалась РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой.

Фростяк добавил, отвечая на вопрос, что бывший атовец должен разбираться в оружии и не допустить взрыва гранаты в руках.

"Предварительный ответ на этот вопрос возможно придает тот факт, что среди найденных полицейскими запалов обнаружен один из "подрезанной" предохранительной чекой, при применении такого запала, чека не работает, поэтому вероятно в руках у погибшего оказалась граната именно с таким пылом, что и привело к трагедии, но окончательный ответ на этот вопрос и на другие даст официальное следствие, которое продолжается", - добавил советник начальника областного управления Нацполиции.

Напомним, вчера, 25 февраля в Одессе нашли тело неизвестного, с повреждениями, характерными для тех, которые возникают в результате взрыва.



