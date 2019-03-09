На 8 марта мужчина случайно подорвал мать гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На Международный женский день сын нечаянно подорвал мать гранатой во время праздничного застолья. В результате инцидента женщина оказалась в реанимации, сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
8 марта сын и мать вместе употребляли алкоголь. Во время застолья нетрезвый мужчина решил показать матери гранату, однако из-за неосторожного обращения боеприпас упал на пол. Произошел взрыв, который травмировал и мать, и сына.
В результате происшествия в обоих с осколочными ранениями доставили в больницу. Мать находится в тяжелом состоянии в реанимации, состояние ее сына стабильное.
По информации полицейских, пострадавшей 46 лет, а ее 26-летний сын ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение хулиганских действий.
С места происшествия эксперты изъяли фрагменты гранаты "Ф-1". Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.
Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в конце февраля в Одессе нашли тело неизвестного с повреждениями, характерными для тех, что возникают в результате взрыва.
Как выяснилось, мужчина хранил у себя дома целый арсенал опасных игрушек, среди которых ручные гранаты различных типов и боеприпасы к огнестрельному оружию.