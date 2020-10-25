В Черновцах на одном из участков проверяют достоверность списка избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Черновцах наблюдательница одной из политических партий заявила о том, что в списках избирателей на одном из участков вероятно указаны ложные сведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.
“Сотрудники Шевченковского отделения полиции прибыли на указанный участок, опросили заявителя, членов и председателя участковой избирательной комиссии. В результате проверки правоохранители установили, что во время голосования черновчанка обнаружила по своему избирательному адресу неизвестных лиц, которые уже проголосовали”, — говорится в сообщении.
Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, по данным МВД на 21:00 в Украине открыто 77 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса.