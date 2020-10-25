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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 62086 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 87933 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 103846 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123204 просмотра

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4 марта, 10:59 • 100156 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101158 просмотра

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В Черновцах на одном из участков проверяют достоверность списка избирателей

В Черновцах на одном из участков проверяют достоверность списка избирателей

Киев  •  УНН

 • 9421 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Черновцах наблюдательница одной из политических партий заявила о том, что в списках избирателей на одном из участков вероятно указаны ложные сведения. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области, передает УНН.

“Сотрудники Шевченковского отделения полиции прибыли на указанный участок, опросили заявителя, членов и председателя участковой избирательной комиссии. В результате проверки правоохранители установили, что во время голосования черновчанка обнаружила по своему избирательному адресу неизвестных лиц, которые уже проголосовали”, — говорится в сообщении.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, по данным МВД на 21:00 в Украине открыто 77 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса.

Украинские Национальные Новости

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