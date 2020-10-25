У Чернівцях на одній із дільниць перевіряють достовірність списку виборців

“Співробітники Шевченківського відділення поліції прибули на вказану дільницю, опитали заявницю, членів та голову дільничної виборчої комісії. У результаті перевірки правоохоронці встановили, що під час голосування чернівчанка виявила за своєю виборчою адресою невідомих осіб, які вже проголосували”, — йдеться в повідомленні.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, за даними МВС станом на 21:00 в Україні відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.