У Чернівцях на одній із дільниць перевіряють достовірність списку виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Чернівцях спостерігачка однієї із політичних партій заявила про те, що у списках виборців на одній із дільниць ймовірно вказано неправдиві відомості. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Чернівецькій області, передає УНН.
“Співробітники Шевченківського відділення поліції прибули на вказану дільницю, опитали заявницю, членів та голову дільничної виборчої комісії. У результаті перевірки правоохоронці встановили, що під час голосування чернівчанка виявила за своєю виборчою адресою невідомих осіб, які вже проголосували”, — йдеться в повідомленні.
Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, за даними МВС станом на 21:00 в Україні відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.