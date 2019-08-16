В Черновцах горел керамический завод
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Черновцах в ночь на пятницу произошел пожар на керамическом заводе. Видео с места происшествия опубликовала на своей странице в Facebook секретарь исполнительного комитета Черновицкого городского совета Антонина Бабюк, передает УНН.
"Горит... снова. Каличанка (микрорайон города - ред.)", - сообщила она.
На уточняющий вопрос, что именно горит, Бабюк отметила: "Кафельный завод".
На месте работали пожарные.
Напомним, из-за молнии в Черниговской области произошло пять пожаров.