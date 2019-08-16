В Черновцах горел керамический завод

"Горит... снова. Каличанка (микрорайон города - ред.)", - сообщила она.

На уточняющий вопрос, что именно горит, Бабюк отметила: "Кафельный завод".

На месте работали пожарные.

Напомним, из-за молнии в Черниговской области произошло пять пожаров.