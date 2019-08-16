У Чернівцях горів керамічний завод
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Чернівцях у ніч на п'ятницю сталася пожежа на керамічному заводі. Відео з місця події опублікувала на своїй сторінці у Facebook секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк, передає УНН.
"Горить... знову. Калічанка (мікрорайон міста - ред.)", - повідомила вона.
На уточнююче запитання, що саме горить, Бабюк зазначила: "Кахельний завод".
На місці працювали вогнеборці.
Нагадаємо, через блискавку на Чернігівщині сталося п'ять пожеж.