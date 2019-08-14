Через блискавку на Чернігівщині сталося п'ять пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Блискавка стала причиною п'яти пожеж на Чернігівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Зокрема, через розряд блискавки напередодні близько 18 години у селі Володимирівка загорілася господарська будівля. А в селі Дроздовиця вже через годину блискавка влучила в житловй будинок, який не експлуатується, через що була пошкоджена покрівля.
У селі Єнькова Рудня зранку 13 серпня сталася пожежа житлового будинку, горіла покрівля. Причина - розряд блискавки. У селі Бригинці після 22 години через розряд блискавки горіла господарська будівля.
Також через блискавку у селі Володькова Дівиця вже після 2 години 14 серпня сталася пожежа житлового будинку. Вогнем знищено покрівлю на площі 15 кв. м.
Нагадаємо, у Чернігівській області через вітер пошкоджена покрівля однієї із сільрад.