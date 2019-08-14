Из-за молнии в Черниговской области произошло пять пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Молния стала причиной пяти пожаров в Черниговской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
В частности, из-за разряда молнии накануне около 18 часов в селе Владимировка загорелась хозяйственная постройка. А в селе Дроздовица уже через час молния попала в жилой дом, который не эксплуатируется, из-за чего была повреждена кровля.
В селе Енькова Рудня утром 13 августа произошел пожар жилого дома, горела кровля. Причина - разряд молнии. В селе Бригинцы после 22 часов из-за разряда молнии горела хозяйственная постройка.
Также из-за молнии в селе Володькова Девица уже после 2 часов 14 августа произошел пожар жилого дома. Огнем уничтожена кровля на площади 15 кв. м.
Напомним, в Черниговской области из-за ветра повреждена кровля одного из сельсоветов.