Наслідки негоди в Україні: позривало дахи шкіл, лікарні та сільради

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Через погіршення погодних умов в Україні у кількох областях України пошкоджено покрівлю будинків, шкіл, лікарні, сільради, повалено дерева. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

У Чернігівській області через вітер пошкоджено покрівлю школи у селі Перелюб на площі близько 300 кв. м, покрівлі 12 житлових будинків. У селі Ільмівка пошкоджено покрівлю школи з прибудованою майстернею на площі близько 35 кв. м, покрівлю Ільмівської сільської ради на площі близько 10 кв. м, покрівлі 17 житлових будинків. Також пошкоджено покрівлю школи селища Добрянка на площі близько 400 кв. м, покрівлю 2-поверхового житлового будинку на площі близько 100 кв. м, покрівлю 1 житлового будинку. В області прибрано 29 повалених дерев. 

На Буковині внаслідок сильного граду в місті Сторожинець пошкоджено покрівлю Сторожинецької ЦРЛ на площі 700 кв. м та 30 вікон, покрівлю гімназії №1 на площі 900 кв. м, покрівлю гімназії №2 на площі 750 кв. м та 2 вікна, покрівлю ЗОШ №1 на площі близько 4 тис. кв. м та 30 вікон, покрівлю ліцею №1 на площі близько 2 тис. кв. м, покрівлю 12 ДПРЧ на площі 300 кв. м та покрівлі житлових будинків. Прибрано 12 дерев. 

На Хмельниччині через сильний вітер у селі Мацьківці пошкоджено покрівлю школи на площі близько 150 кв. м. 

У Тернопільській області вітер та град в селі Синьків пошкодив покрівлі школи та 5 житлових будинків.

Постраждалих внаслідок негоди, за даними ДСНС, немає. 

Нагадаємо, негода залишила без світла 205 міст і сіл в Україні.

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