Негода залишила без світла 205 міст і сіл в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Через негоду в Україні у ніч на середу, 14 серпня, було знеструмлено 205 населених пунктів у п'яти областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"У ніч з 13 на 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 105, Львівська – 40, Чернівецька – 26, Київська – 24 та Житомирська – 10", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, активний атмосферний фронт приніс в Україну зливи та грози.