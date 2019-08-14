Непогода оставила без света 205 городов и сел в Украине

"В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 105, Львовская - 40, Черновицкая - 26, Киевская - 24 и Житомирская - 10", - сообщили в ведомстве.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, активный атмосферный фронт принес в Украину ливни и грозы.