Непогода оставила без света 205 городов и сел в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Из-за непогоды в Украине в ночь на среду, 14 августа, были обесточены 205 населенных пунктов в пяти областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В ночь с 13 на 14 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 105, Львовская - 40, Черновицкая - 26, Киевская - 24 и Житомирская - 10", - сообщили в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, активный атмосферный фронт принес в Украину ливни и грозы.