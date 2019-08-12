Атмосферний фронт принесе в Україну зливи та грози - синоптики

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Активний атмосферний фронт із Центральної Європи принесе в Україну похолодання, значні дощі, грози, град та шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - вказали синоптики.

За даними гідрометцентру, вдень 13 серпня та протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

14 серпня у західних областях зниження денної температури до 20-25° (на 5-10°).

Нагадаємо, у деяких областях України очікуються грози та град.

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