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6 марта, 17:12 • 140365 просмотра

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Последствия непогоды в Украине: сорвало крыши школ, больницы и сельсовета

Последствия непогоды в Украине: сорвало крыши школ, больницы и сельсовета

Киев  •  УНН

 • 13230 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Из-за ухудшения погодных условий в Украине в нескольких областях Украины повреждены кровли домов, школ, больницы, сельсовета, повалены деревья. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.

В Черниговской области из-за ветра повреждена кровля школы в селе Перелюб на площади около 300 кв. м, кровли 12 жилых домов. В селе Ильмовка повреждена кровля школы с пристроенной мастерской на площади около 35 кв. м, кровля Ильмивского сельского совета на площади около 10 кв. м, кровли 17 жилых домов. Также повреждена кровля школы поселка Добрянка на площади около 400 кв. м, кровля 2-этажного жилого дома на площади около 100 кв. м, кровля 1 жилого дома. В области убрано 29 поваленных деревьев.

На Буковине в результате сильного града в городе Сторожинец повреждена кровля Сторожинецкой ЦРБ на площади 700 кв. м и 30 окон, кровля гимназии №1 на площади 900 кв. м, кровля гимназии №2 на площади 750 кв. м и 2 окна, кровля СОШ №1 на площади около 4 тыс. кв. м и 30 окон, кровля лицея №1 на площади около 2 тыс. кв. м, кровля 12 ДПРЧ на площади 300 кв. м и кровли жилых домов. Убрано 12 деревьев.

В Хмельницкой области из-за сильного ветра в селе Мацьковцы повреждена кровля школы на площади около 150 кв. м.

В Тернопольской области ветер и град в селе Синьков повредил кровли школы и 5 жилых домов.

Пострадавших в результате непогоды, по данным ГСЧС, нет.

Напомним, непогода оставила без света 205 городов и сел в Украине.

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