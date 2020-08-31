В Черновицкой области за сутки более 150 новых инфицированных COVID-19

За последние сутки - было зафиксировано 158 случаев болезни, 10 303 всего. 38 человек - выздоровели за последние сутки, 6230 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 658 образцов в сутки.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 - летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.