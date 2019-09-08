В Черниговской области во время перемещения техники погиб военный
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вчера, 7 сентября 2019 года, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий воинской части оперативного командования "Север". Об этом сообщается на странице командования "Север" в Facebook, передает УНН.
“7 сентября 2019, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования “Север”, — говорится в сообщении.
“По поводу трагического случая командование ОК „Север“ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего”, — добавили в сообщении.
В командовании отметили, что по факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании предназначенное служебное расследование.
“Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований”, — резюмировали в сообщении.
Напомним, за 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.