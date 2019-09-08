В Черниговской области во время перемещения техники погиб военный

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106435 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119294 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110913 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117135 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123394 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149952 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149786 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192440 просмотра

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В Черниговской области во время перемещения техники погиб военный

В Черниговской области во время перемещения техники погиб военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Вчера, 7 сентября 2019 года, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий воинской части оперативного командования "Север". Об этом сообщается на странице командования "Север" в Facebook, передает УНН.

“7 сентября 2019, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования “Север”, — говорится в сообщении.

“По поводу трагического случая командование ОК „Север“ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего”, — добавили в сообщении.

В командовании отметили, что по факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании предназначенное служебное расследование.

“Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, за 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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