ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. 7 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 9 обстрілів позицій об’єднаних сил:
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- двічі поблизу Лебединського — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Старогнатівки — з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
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- двічі поблизу Талаківки — з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- близько Новотроїцького — з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
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- неподалік Богданівки — з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів;
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- поблизу Новогригорівки — з великокаліберних кулеметів;
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- неподалік Водяного — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 5 обстрілів позицій об’єднаних сил:
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- в районі Новгородського — з міномета калібру 82 мм.
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- поблизу Південного — з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;
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- неподалік Шумів — з артилерійських систем калібру 122 мм;
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- поблизу Майорська — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- неподалік Новотошківського — з гранатометів різних систем.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці режим припинення вогню не порушували.
Нагадаємо, з початку проведення Операції ОС знешкоджено майже 24 тисячі вибухонебезпечних предметів.