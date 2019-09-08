ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 9 обстрелов позиций объединенных сил:
-
- дважды вблизи Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- неподалеку от Старогнатовки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
-
- дважды вблизи Талаковки — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- около Новотроицкого — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
-
- неподалеку от Богдановки — из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
-
- вблизи Новогригорьевки — из крупнокалиберных пулеметов;
-
- неподалеку от Водяного — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
-
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 5 обстрелов позиций объединенных сил:
-
- в районе Новгородского — из миномета калибра 82 мм.
-
- вблизи Южного — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;
-
- неподалеку от Шумел — из артиллерийских систем калибра 122 мм;
-
- вблизи Майорска — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
-
- неподалеку от Новотошковского — из гранатометов различных систем.
-
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.
Напомним, с начала проведения Операции ОС уничтожено почти 24 000 взрывоопасных предметов.