У Чернігівській області під час переміщення техніки загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Вчора, 7 вересня 2019 року, на Чернігівщині біля с. Гончарівське під час переміщення техніки загинув військовослужбовець військової частини оперативного командування “Північ”. Про це повідомляється на сторінці командування “Північ” у Facebook, інформує УНН.
“7 вересня 2019 року, на Чернігівщині біля с. Гончарівське під час переміщення техніки внаслідок порушення заходів безпеки трагічно загинув військовослужбовець військової служби за контрактом військової частини оперативного командування “Північ”, — йдеться у повідомленні.
“З приводу трагічного випадку командування ОК „Північ“ висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, — додали у повідомленні.
У командуванні зазначили, що за фактом для з’ясування причин і обставин трагедії в оперативному командуванні призначене службове розслідування.
“Випадок внесений до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо, за 7 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.