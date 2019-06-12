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В Черкасской области проверят действия прокуроров во время празднования Деня рождения

Киев • УНН

 • 15462 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. В Черкасской области из-за возможного неэтичного поведения прокуроров начато служебное расследование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

В Черкасской области проверят действия прокуроров во время празднования Деня рождения

Отметим, вчера, 11 июня, в социальной сети Facebook лидер черкасского "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук выложил видео, по его словам, с празднования Дня рождения начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области Барбаша, где прокуроры вели себя недостойно статуса и пытались устроить пьяную драку.

Сегодня прокуратура области прокомментировала это видео.

"Действительно, 07.06.2019, в одном из заведений города работники региональной прокуратуры находились на праздновании Дня рождения, однако события происходили в нерабочее время, никто не имел оружия и в правоохранительные органы области никаких сообщений от персонала или посетителей заведения о нарушении общественного порядка работниками прокуратуры не поступало", - отметили в прокуратуре.

Однако, по данным прокуратуры, руководитель прокуратуры отреагировал оперативно на сложившуюся ситуацию, расценив поведение своих подчиненных как недопустимую и назначил служебное расследование.

"В настоящее время прокуратурой области проводится всесторонняя и объективная проверка. Поэтому действиям работников прокуратуры будет предоставлено надлежащую правовую оценку. Если результаты расследования подтвердят нарушения прокурорами в повседневной жизни требований Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, то материалы будут направлены в Квалификационную дисциплинарную комиссию для применения к ним соответствующих мер дисциплинарного воздействия", - пояснили в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что служебное расследование было начато еще в понедельник, 10 июня.

Напомним, судья во время заседания показала на камеру фигу.

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