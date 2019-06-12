В Черкасской области проверят действия прокуроров во время празднования Деня рождения

Отметим, вчера, 11 июня, в социальной сети Facebook лидер черкасского "Национального корпуса" Дмитрий Кухарчук выложил видео, по его словам, с празднования Дня рождения начальника отдела процессуального руководства по уголовным делам ГБР прокуратуры Черкасской области Барбаша, где прокуроры вели себя недостойно статуса и пытались устроить пьяную драку.



Сегодня прокуратура области прокомментировала это видео.



"Действительно, 07.06.2019, в одном из заведений города работники региональной прокуратуры находились на праздновании Дня рождения, однако события происходили в нерабочее время, никто не имел оружия и в правоохранительные органы области никаких сообщений от персонала или посетителей заведения о нарушении общественного порядка работниками прокуратуры не поступало", - отметили в прокуратуре.



Однако, по данным прокуратуры, руководитель прокуратуры отреагировал оперативно на сложившуюся ситуацию, расценив поведение своих подчиненных как недопустимую и назначил служебное расследование.



"В настоящее время прокуратурой области проводится всесторонняя и объективная проверка. Поэтому действиям работников прокуратуры будет предоставлено надлежащую правовую оценку. Если результаты расследования подтвердят нарушения прокурорами в повседневной жизни требований Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, то материалы будут направлены в Квалификационную дисциплинарную комиссию для применения к ним соответствующих мер дисциплинарного воздействия", - пояснили в прокуратуре.



В прокуратуре отметили, что служебное расследование было начато еще в понедельник, 10 июня.



Напомним, судья во время заседания показала на камеру фигу.