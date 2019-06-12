У Черкаській області перевірять дії прокурорів під час святкування Дня народження

Зазначимо, вчора, 11 червня, у соціальній мережі Facebook лідер черкаського "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук виклав відео, за його словами, зі святкування Дня народження начальника відділу процесуального керівництва по кримінальним справам ДБР прокуратури Черкаської області Барбаша, де прокурори вели себе негідно статусу та намагалися влаштувати п'яну бійку.



Сьогодні прокуратура області прокоментувала це відео.



"Дійсно, 07.06.2019, в одному із закладів міста працівники регіональної прокуратури перебували на святкуванні Дня народження, однак події відбувалися в неробочий час, ніхто не мав зброї та до правоохоронних органів області жодних повідомлень від персоналу чи відвідувачів закладу про порушення громадського порядку працівниками прокуратури не надходило", - зазначили у прокуратурі.



Однак, за даними прокуратури, керівник прокуратури відреагував оперативно на ситуацію, яка склалася, розцінивши поведінку своїх підлеглих як неприпустиму та призначив службове розслідування.



"На теперішній час прокуратурою області проводиться всебічна та об’єктивна перевірка. Тож діям працівників прокуратури буде надано належну правову оцінку. Якщо результати розслідування підтвердять порушення прокурорами в повсякденному житті вимог Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, то матеріали будуть скеровані до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії для застосування до них відповідних заходів дисциплінарного впливу", - пояснили у прокуратурі.



У прокуратурі наголосили, що службове розслідування було розпочато ще в понеділок, 10 червня.



Нагадаємо, суддя під час засідання показала на камеру дулю.