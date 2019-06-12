У Черкаській області перевірять дії прокурорів під час святкування Дня народження

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 16045 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 33654 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 42635 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 58800 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 76750 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 80071 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 158615 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 96957 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71117 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 320743 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.8м/с
57%
Популярнi новини

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 52677 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 27660 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 40852 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 19160 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 16414 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 158607 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 320738 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 254661 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 366069 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 377359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 16035 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12666 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14748 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 19399 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 41092 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

У Черкаській області перевірять дії прокурорів під час святкування Дня народження

Київ • УНН

 • 15462 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У Черкаській області через можливу неетичну поведінку прокурорів розпочато службове розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

У Черкаській області перевірять дії прокурорів під час святкування Дня народження

Зазначимо, вчора, 11 червня, у соціальній мережі Facebook лідер черкаського "Національного корпусу" Дмитро Кухарчук виклав відео, за його словами, зі святкування Дня народження начальника відділу процесуального керівництва по кримінальним справам ДБР прокуратури Черкаської області Барбаша, де прокурори вели себе негідно статусу та намагалися влаштувати п'яну бійку.  

Сьогодні прокуратура області прокоментувала це відео.

"Дійсно, 07.06.2019, в одному із закладів міста працівники регіональної прокуратури перебували на святкуванні Дня народження, однак події відбувалися в неробочий час, ніхто не мав зброї та до правоохоронних органів області жодних повідомлень від персоналу чи відвідувачів закладу про порушення громадського порядку працівниками прокуратури не надходило", - зазначили у прокуратурі.

Однак, за даними прокуратури, керівник прокуратури відреагував оперативно на ситуацію, яка склалася, розцінивши поведінку своїх підлеглих як неприпустиму та призначив службове розслідування.

"На теперішній час прокуратурою області проводиться всебічна та об’єктивна перевірка. Тож діям працівників прокуратури буде надано належну правову оцінку. Якщо результати розслідування підтвердять порушення прокурорами в повсякденному житті вимог Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, то матеріали будуть скеровані до Кваліфікаційної дисциплінарної комісії для застосування до них відповідних заходів дисциплінарного впливу", - пояснили у прокуратурі.

У прокуратурі наголосили, що службове розслідування було розпочато ще в понеділок, 10 червня.

Нагадаємо, суддя під час засідання показала на камеру дулю. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23