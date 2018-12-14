Суддя під час засідання показала на камеру дулю

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 5330 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 34685 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 73713 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 60534 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 75494 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91637 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86868 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172949 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100217 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72640 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.3м/с
66%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 11749 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 10802 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 17198 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 8548 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 16149 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 5350 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172950 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330101 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263305 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 34705 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16411 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21624 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27490 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48323 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Суддя під час засідання показала на камеру дулю

Київ • УНН

 • 46901 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Під час судового засідання суддя, реагуючи на ведення фото- та відеозйомки, нецензурно лаялася на адвоката, а також показала дулю. Як повідомила прес-служба Оріхівського райсуду Запорізької області, було прийнято рішення подати дисциплінарні скарги на дії обох учасників конфлікту, передає УНН.

Суддя під час засідання показала на камеру дулю

"Повідомляємо, що 12 грудня 2018 року під час судового засідання з розгляду одного з кримінальних проваджень під головуванням судді Лариси Щербань між нею та адвокатом Сергієм Галчанським виник конфлікт, під час якого обидва учасники допустили поведінку, належна оцінка якої має бути надана в межах відповідних дисциплінарних проваджень", – йдеться в повідомленні.

У суді назвали поведінку судді "неприпустимою та неетичною".

"За результатами обговорення цього питання загальні збори суддів Оріхівського районного суду Запорізької області вирішили звернутись із дисциплінарними скаргами на дії судді Лариси Щербань та адвоката Сергія Галчанського у встановленому законом порядку", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єфремов у суді назвав прокурора "гобліном"

Раніше адвокат Сергій Галчанський повідомив у Facebook, що під час засідання в Оріхівському райсуді Запорізької області суддя обурилася тим, що адвокатом проводяться фото- та відео зйомки, лаялася і показувала дулю. Захисник опублікував у соцмережі відповідні фото та відеозаписи. Так, на відео суддя використовує нецензурну лексику і погрожує розбити камеру.

"Я не бажаю, щоб ви мене знімали. Ви мене чуєте чи ні? Я виб’ю вам зараз всю вашу апаратуру… Ой, бл***, оголошується перерва, хай назнімається", – заявила на відеозаписі суддя.

Нагадаємо, голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова облили зеленкою у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62