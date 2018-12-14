Суддя під час засідання показала на камеру дулю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Під час судового засідання суддя, реагуючи на ведення фото- та відеозйомки, нецензурно лаялася на адвоката, а також показала дулю. Як повідомила прес-служба Оріхівського райсуду Запорізької області, було прийнято рішення подати дисциплінарні скарги на дії обох учасників конфлікту, передає УНН.
"Повідомляємо, що 12 грудня 2018 року під час судового засідання з розгляду одного з кримінальних проваджень під головуванням судді Лариси Щербань між нею та адвокатом Сергієм Галчанським виник конфлікт, під час якого обидва учасники допустили поведінку, належна оцінка якої має бути надана в межах відповідних дисциплінарних проваджень", – йдеться в повідомленні.
У суді назвали поведінку судді "неприпустимою та неетичною".
"За результатами обговорення цього питання загальні збори суддів Оріхівського районного суду Запорізької області вирішили звернутись із дисциплінарними скаргами на дії судді Лариси Щербань та адвоката Сергія Галчанського у встановленому законом порядку", – йдеться в повідомленні.
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Раніше адвокат Сергій Галчанський повідомив у Facebook, що під час засідання в Оріхівському райсуді Запорізької області суддя обурилася тим, що адвокатом проводяться фото- та відео зйомки, лаялася і показувала дулю. Захисник опублікував у соцмережі відповідні фото та відеозаписи. Так, на відео суддя використовує нецензурну лексику і погрожує розбити камеру.
"Я не бажаю, щоб ви мене знімали. Ви мене чуєте чи ні? Я виб’ю вам зараз всю вашу апаратуру… Ой, бл***, оголошується перерва, хай назнімається", – заявила на відеозаписі суддя.
Нагадаємо, голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова облили зеленкою у Києві.