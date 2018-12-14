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Судья во время заседания показала на камеру дулю

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во время судебного заседания судья, реагируя на ведение фото- и видеосъемки, нецензурно ругалась на адвоката, а также показала кукиш. Как сообщила пресс-служба Ореховского райсуда Запорожской области, было принято решение подать дисциплинарные жалобы на действия обоих участников конфликта, передает УНН.

Судья во время заседания показала на камеру дулю

"Сообщаем, что 12 декабря 2018 года во время судебного заседания по рассмотрению одного из уголовных производств под председательством судьи Ларисы Щербань между ней и адвокатом Сергеем Галчанська возник конфликт, в ходе которого оба участника допустили поведение, надлежащая оценка которой должна быть предоставлена в рамках соответствующих дисциплинарных производств", – говорится в сообщении.

В суде назвали поведение судьи "недопустимым и неэтичным".

"По результатам обсуждения этого вопроса на общем собрании судей Ореховского районного суда Запорожской области решили обратиться с дисциплинарными жалобами на действия судьи Ларисы Щербань и адвоката Сергея Галчанского в установленном законом порядке", – говорится в сообщении.

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Ранее адвокат Сергей Галчанский сообщил в Facebook, что во время заседания в Ореховском райсуде Запорожской области судья возмутилась тем, что адвокатом проводятся фото- и видеосъемки, ругалась и показывала кукиш. Защитник опубликовал в соцсети соответствующие фото и видеозаписи. Так, на видео судья использует нецензурную лексику и грозит разбить камеру.

"Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Вы меня слышите или нет? Я выбью вам сейчас всю вашу аппаратуру... Ой, бл***, объявляется перерыв, пусть наснимается", – заявила на видеозаписи судья.

Напомним, главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова облили зеленкой в Киеве.

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