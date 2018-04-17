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Єфремов у суді назвав прокурора “гобліном”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишній лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов під час судового засідання Старобільського районного суду Луганської області обізвав одного із прокурорів “гобліном”, передає кореспондент УНН.

Єфремов у суді назвав прокурора “гобліном”

Це сталося після того, як прокурор почав з’ясовувати у свідка чи причетний Єфремов до видобутку піску в регіоні. Це обурило Єфремова і він заявив, що “цього епізоду в обвинуваченні немає”.

“Приберіть цього "гобліна“ із зали! Це "гоблін“ натуральний! Він бреше! Постійно бреше на засіданні суду, а ви йому дозволяете це робити. Приберіть його або мене видаліть, бо я його ще раз "гобліном“ назву — того, хто постійно бреше, звинувачуючи мене у тому, чого я не скоював, того, хто підробляє документи!” — заявив Єфремов.

У результаті для того, щоб обидві сторони заспокоїлися, суд був змушений оголосити 10-хвилинну перерву.

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Варто зазначити, що по завершенню перерви сторона обвинувачення заявила клопотання про видалення Єфремова із зали суду.

“Я заявляю клопотання і прошу тимчасово видалити обвинуваченного із зали засідань до кінця сьогоднішнього засідання”, — сказав прокурор.

У свою чергу Єфремов заявив суду: “Я вас прошу вже протягом року видалити мене з судового засідання! Тільки я прошу це не на прохання прокурора, а на моє прохання! Щоб я не бачив щоденно тут відверту брехню!.. У рамках обвинувального акту прошу вести засідання”.

Колегія суддів порадившись на місці ухвалила продовжити допит свідка, а клопотання прокурора про видалення обвинуваченного до кінця дня засідання залишити без задоволення.

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Також суд попередив учаників процесу про неприпустимість образ і закликали дотримуватися належної поведінку у судовому засіданні.

Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.

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