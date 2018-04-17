Єфремов у суді назвав прокурора “гобліном”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишній лідер парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов під час судового засідання Старобільського районного суду Луганської області обізвав одного із прокурорів “гобліном”, передає кореспондент УНН.
Це сталося після того, як прокурор почав з’ясовувати у свідка чи причетний Єфремов до видобутку піску в регіоні. Це обурило Єфремова і він заявив, що “цього епізоду в обвинуваченні немає”.
“Приберіть цього "гобліна“ із зали! Це "гоблін“ натуральний! Він бреше! Постійно бреше на засіданні суду, а ви йому дозволяете це робити. Приберіть його або мене видаліть, бо я його ще раз "гобліном“ назву — того, хто постійно бреше, звинувачуючи мене у тому, чого я не скоював, того, хто підробляє документи!” — заявив Єфремов.
У результаті для того, щоб обидві сторони заспокоїлися, суд був змушений оголосити 10-хвилинну перерву.
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Варто зазначити, що по завершенню перерви сторона обвинувачення заявила клопотання про видалення Єфремова із зали суду.
“Я заявляю клопотання і прошу тимчасово видалити обвинуваченного із зали засідань до кінця сьогоднішнього засідання”, — сказав прокурор.
У свою чергу Єфремов заявив суду: “Я вас прошу вже протягом року видалити мене з судового засідання! Тільки я прошу це не на прохання прокурора, а на моє прохання! Щоб я не бачив щоденно тут відверту брехню!.. У рамках обвинувального акту прошу вести засідання”.
Колегія суддів порадившись на місці ухвалила продовжити допит свідка, а клопотання прокурора про видалення обвинуваченного до кінця дня засідання залишити без задоволення.
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Також суд попередив учаників процесу про неприпустимість образ і закликали дотримуватися належної поведінку у судовому засіданні.
Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.