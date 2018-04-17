Ефремов в суде назвал прокурора "гоблином"

Это произошло после того, как прокурор начал выяснять у свидетеля причастен ли Ефремов к добыче песка в регионе. Это возмутило Ефремова и он заявил, что “этого эпизода в обвинении нет”.

“Уберите этого ”гоблина“ из зала! Это ”гоблин“ натуральный! Он врет! Постоянно врет на заседании суда, а вы ему позволяете это делать. Уберите его или меня удалите, я его еще раз "гоблином" назову — того, кто постоянно лжет, обвиняя меня в том, чего я не совершал, того, кто подделывает документы!” - заявил Ефремов.

В результате для того, чтобы обе стороны успокоились, суд был вынужден объявить 10-минутный перерыв.

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Стоит отметить, что по завершении перерыва сторона обвинения заявила ходатайство об удалении Ефремова из зала суда.

“Я заявляю ходатайство и прошу временно удалить обвиняемого из зала заседаний до конца сегодняшнего заседания”, — сказал прокурор.

В свою очередь Ефремов заявил суду: “Я вас прошу уже в течение года удалить меня из судебного заседания! Только я прошу это не по просьбе прокурора, а по моей просьбе! Чтобы я не видел ежедневно здесь откровенную ложь! В рамках обвинительного акта прошу вести заседание”.

Коллегия судей посоветовавшись на месте приняла решение продолжить допрос свидетеля, а ходатайство прокурора об удалении обвиняемого до конца дня заседания оставить без удовлетворения.

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Также суд предупредил учаникив процесса о недопустимости оскорблений и призвал придерживаться надлежащего поведения в судебном заседании.

Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст .341 УК Украины.