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Ефремов в суде назвал прокурора "гоблином"

Киев • УНН

 • 13143 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов во время судебного заседания Старобельского районного суда Луганской области обозвал одного из прокуроров "гоблином", передает корреспондент УНН.

Ефремов в суде назвал прокурора "гоблином"

Это произошло после того, как прокурор начал выяснять у свидетеля причастен ли Ефремов к добыче песка в регионе. Это возмутило Ефремова и он заявил, что “этого эпизода в обвинении нет”.

“Уберите этого ”гоблина“ из зала! Это ”гоблин“ натуральный! Он врет! Постоянно врет на заседании суда, а вы ему позволяете это делать. Уберите его или меня удалите, я его еще раз "гоблином" назову — того, кто постоянно лжет, обвиняя меня в том, чего я не совершал, того, кто подделывает документы!” - заявил Ефремов.

В результате для того, чтобы обе стороны успокоились, суд был вынужден объявить 10-минутный перерыв.

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Стоит отметить, что по завершении перерыва сторона обвинения заявила ходатайство об удалении Ефремова из зала суда.

“Я заявляю ходатайство и прошу временно удалить обвиняемого из зала заседаний до конца сегодняшнего заседания”, — сказал прокурор.

В свою очередь Ефремов заявил суду: “Я вас прошу уже в течение года удалить меня из судебного заседания! Только я прошу это не по просьбе прокурора, а по моей просьбе! Чтобы я не видел ежедневно здесь откровенную ложь! В рамках обвинительного акта прошу вести заседание”.

Коллегия судей посоветовавшись на месте приняла решение продолжить допрос свидетеля, а ходатайство прокурора об удалении обвиняемого до конца дня заседания оставить без удовлетворения.

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Также суд предупредил учаникив процесса о недопустимости оскорблений и призвал придерживаться надлежащего поведения в судебном заседании.

Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст .341 УК Украины.

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