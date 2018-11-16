Голову Вищої кваліфкомісії суддів облили зеленкою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова облили зеленкою біля входу до столичного готелю Hilton, в якому сьогодні проходить Судовий форум. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
"Двоє невідомих облили його зеленкою. У виклику "швидкої" не потребує. На місці працює слідчо-оперативна група", - сказали у поліції.
Нагадаємо, 4 жовтня вранці під будівлею Київської міської ради облили зеленкою депутата Київради Сергія Гусовського. Поліція затримала 19 осіб за підозрою у вчиненні нападу. Їм судом обрано різні запобіжні заходи.
Раніше в Одесі жінку облили зеленкою під час покладання квітів біля Будинку профспілок.
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